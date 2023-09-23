Мариупольский порт обработал более 87 тысяч тонн грузов с начала 2023 года

Сегодня в порту Мариуполя отгрузили очередную партию зерна общим весом около 5 тысяч тонн. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Мариупольский морской порт с начала года обработал свыше 87 тысяч тонн грузов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что по морю в город доставляют необходимые для восстановления региона строительные материалы и конструкции. Кроме того, в порту грузят зерно.

- С начала года порт перевалил уже более 87 тысяч тонн различного вида грузов, в числе которых стройматериалы, железобетонные конструкции, зерно, - заявили в ведомстве.

Тем временем в ФАУ «РосКапСтрой» уточнили, что с декабря прошлого года логистический центр, который компания организовала в порту, принял уже более 27 тысяч тонн строительных материалов.

- В обратный путь суда отправляются груженные продукцией сельскохозяйственных и металлообрабатывающих предприятий Донбасса - с апреля 2023 года совершено более 30 таких рейсов, - пояснили там.

Так, к примеру, только сегодня в порту Мариуполя отгрузили очередную партию зерна общим весом около 5 тысяч тонн.

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