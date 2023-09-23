В Макеевке устранили более 100 порывов на водопроводных сетях

Работники водоканала устраняют аварийные ситуации. Фото: Минстрой ДНР

В Макеевке работники водоканала устранили более 100 порывов на водопроводных сетях. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что в городе ведутся плановые ремонтные работы.

- Специалисты устранили более 100 порывов на водопроводных сетях, ликвидировали 170 засоров на канализационных сетях, прочистили более 8 000 метров сетей водоотведения. Проведена замена более 80 метров водопроводных сетей, очистка 3 водопроводных и 50 канализационных колодцев. Также специалисты провели ревизию запорной арматуры и установили железобетонные крышки на колодцы, - заявили в министерстве.

Сообщается также, что сотрудники Макеевского водоканала заменят аварийный участок канализационного коллектора длиной 200 метров и диаметром 200 мм в поселке Красная Звезда, вместе с обустройством трех канализационных колодцев.

- На сегодняшний день уже проложено 48 метров трубопровода, смонтирован один канализационный колодец, работы продолжаются, - проинформировали в Минстрое ДНР.

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