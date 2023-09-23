Больницы Горловки до конца года пополнятся прошедшими целевое обучение врачами

В медучреждения города будут трудоустроены семейный врач, два хирурга, терапевт и рентгенолог. Фото (архив): Администрация Главы ДНР

До конца 2023 года больницы Горловки пополнятся прошедшими целевое обучение врачами. Об этом сообщили ДАН в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что трое медиков уже приступили к работе. Еще пять завершат обучение в ноябре.

- В 2023 году в Горловку для трудоустройства были направлены 3 ординатора: один дерматовенеролог, один травматолог, один рентгенолог. В ноябре 2023 года по целевому договору завершат ускоренное обучение еще пять врачей, - отметили в министерстве.

В Минздраве пояснили, что среди будущих выпускников будут семейный врач, два хирурга, терапевт и рентгенолог.

Сообщается также, что всего в этом году на целевое обучение поступили 17 абитуриентов из медучреждений Горловки.

Отметим, что целевое обучение - это возможность поступить на бюджетную форму обучения в вуз по направлению от предприятия или учреждения и обучения в контакте с будущим работодателем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР диспансеризацию прошли более 50 % населения Республики

Более 180 тысяч жителей ДНР направлены на прохождение второго этапа диспансеризации (подробнее)