В ДНР до 2026 года внедрят навигационную систему ГЛОНАСС

В ДНР внедрят ГЛОНАСС и другие современные системы до 2025 года, заявил Тужилин (архивное фото). Фото: Минтранс ДНР

До 2026 года в Донецкой Народной Республике в рамках проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» внедрят современные технологии и навигационную систему ГЛОНАСС. Об этом заявил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

— Внедрение на все территории ДНР современных информационно-телекоммуникационных технологий и навигационной системы ГЛОНАСС в пассажирском транспорте запланировано в рамках проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» на 2024-2026 годы, — отметил глава Минтранса. Тужилин добавил, что автобусы, которые доставляют в ДНР, уже оборудованы этой системой.

— Прибывшие в рамках шефской помощи в ДНР транспортные средства уже оборудованы системой видеонаблюдения и навигационной системой ГЛОНАСС, — добавил министр.

Как сообщала «КП Донецк», до 2025 года в Донецкую Народную Республику доставят более 450 автобусов. Транспортные средства разной вместимости будут поставлять в Республику регионы-шефы, Минтранс РФ и Минпромторг РФ.

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