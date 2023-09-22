СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными боеприпасами

ВСУ открыли огонь по остановке общественного транспорта в Куйбышевском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили тип и направление огня при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Украинские войска вели огонь со своих позиций в Нетайлово из артиллерии калибром 155 мм, снарядами М864 производства США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная).

— По состоянию на 19:00 имеются подтвержденные данные о ранении 5 гражданских лиц: по ул. Куйбышева, 143 «а» ранены два сотрудника ГУП ДНР «Вода Донбасса»: мужчина 1984 и женщина 1957 годов рождения. По ул. Куйбышева, 144 «а» ранен мужчина 1967 года рождения, по ул. Куйбышев, 144 «б» пострадали водитель и пассажир грузового автомобиля: мужчины 1981 и 1984 годов рождения, — заявили в ведомстве.

В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в результате обстрела повреждена инфраструктура районного участка компании «Вода Донбасса», а также многоквартирные и частные жилые дома.

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