В Мариуполе благоустроили территорию вокруг стадиона в Жовтневом районе

В Мариуполе прошел первый осенний городской субботник (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

Почти сто сотрудников коммунальных служб Мариуполя убрали и благоустроили территорию вокруг стадиона «Западный» и расположенного неподалеку сквера в Жовтневом районе города. Коммунальщики собрали листву и вывезли строительный мусор. Об этом заявили в пресс-службе приморского города.

— 96 работников предприятий «Зеленстрой», «Коммунальник», «Мариупольгорсвет», «Мариупольавтодор» и «Мариупольжилкомплекс» убрали листву и поваленные ветки, а также ликвидировали несколько стихийных свалок, в том числе строительного мусора, возле стадиона, — заявили в администрации.

С территории вокруг стадиона на улице 60 лет СССР на 23 микрорайоне вывезли 160 кубометров мусора, в работах было задействовано шесть единиц спецтехники. В администрации Мариуполя подчеркнули, что это первый общегородской осенний субботник. В дальнейшем благоустраивать городские территории будут и в других районах приморского города.

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