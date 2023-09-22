В Мариуполе капитально отремонтировали порядка 55,5 километров дорог

Ремонт дорог в городе ведется силами сотрудников ООО «БКД-Строй». Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе годовой план по ремонту дорог выполнили практически на 80%. Специалисты уже капитально отремонтировали или завершают ремонт около 55,5 километров дорожного покрытия из 70 запланированных на этот год. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, где конкретно проводились работы.

- Это проспекты Ленина, Металлургов, Ильича, Строителей, Нахимова и Карпова, подъездная дорога к аэропорту, улицы Семенишина, Артема, Куприна, Апатова, Казанцева, 50 лет СССР, Краснофлотская, Таганрогская, Мерзляка, Голубенко, Осипенко, Матросова и Бахчиванджи, а также бульвар Шевченко, - перечислили в мэрии.

Сообщается также, что ремонт дорог ведется силами сотрудников ООО «БКД-Строй». При помощи спецтехники рабочие укладывают новый асфальт, обустраивают тротуары и меняют бордюры.

- Так, только на Приморском бульваре заменено 8 700, а на проспекте Ильича – 6 700 погонных метров бордюров, - отметили в администрации города.

Тем временем работники МУП АГМ «Мариупольавтодор» параллельно выполняют ямочный ремонт проезжей части, заездов во дворы и частично - внутридворовых территорий. В данное время уже завершен ремонт 32 548 квадратных метров таких дорог.

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