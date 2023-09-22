Региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения создадут в ДНР

Вернуть пациентов к полноценной жизни - такая задача будет стоять перед центрами и первичными сосудистыми отделениями. Фото: ТГ/Толстыкина

В ДНР для улучшения оказания медицинской помощи больным при остром коронарном синдроме, инфаркте миокарда и нарушениях мозгового кровообращения создадут региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

- Три центра планируем открыть в Донецке, Макеевке и Мариуполе, восемь первичных сосудистых отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения - в Донецке, Горловке, Харцызске, Снежном и Волновахе, еще пять отделений для помощи больным при остром коронарном синдроме и остром инфаркте миокарда начнут работать в Донецке, Макеевке, Горловке и Торезе, - отметила она.

По словам Толстыкиной, все отделения оснастят по последнему слову техники, там будут применять лучшие передовые методики. Работа по созданию таких центров и отделений в регионе уже ведется.

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