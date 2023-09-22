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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:53

В Мариуполе установили четыре экрана для донесения важной информации до горожан

На экранах мариупольцы будут видеть памятки с перечнем необходимых документов для оформления компенсаций за жилье, адреса служб и т.п.
Ирина ДМИТРИЕВА
Экраны будут использовать для широкого информирования населения. Фото: ТГ/Моргун

Экраны будут использовать для широкого информирования населения. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе установили информационные экраны для донесения социально-важной информации до горожан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который вместе с руководителем представительства администрации губернатора Санкт-Петербурга в Мариуполе Иваном Фтиц договорился о совместном использовании технических возможностей при оповещении населения.

Он уточнил, что специалисты из города на Неве уже установили четыре таких экрана на площади Ленина, Театральной площади и на пересечении проспектов Ильича и Металлургов в Мариуполе, а также в парке имени Кирьякова в поселке Сартана.

- На этих экранах мариупольцы будут видеть памятки с перечнем необходимых документов для оформления компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости; адреса районных УТСЗН; номера телефонов, по которым следует звонить в экстренных случаях, и другую важную информацию, - заявил градоначальник.

Мэр Мариуполя выразил уверенность в том, что горожане по достоинству оценят эту инициативу.

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