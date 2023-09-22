В ДНР сообщили о ранении двух человек в результате обстрелов ВСУ 21 сентября

За сутки по территории региона были выпущены более 160 натовских снарядов Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки, 21 сентября, украинские войска обстреляли территорию ДНР более сорока раз. В результате пострадали инфраструктура региона и мирные люди. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что зафиксированы повреждения четырех жилых домов и трех объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке и Макеевке.

В целом за сутки под огнем ВСУ оказались пять населенных пунктов Республики - Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Еленовка. В их направлении украинские войска выпустили 161 боеприпас из артиллерии калибра 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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