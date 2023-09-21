В ДНР планируют продлить график работы некоторых МФЦ до 20:00

Продление графика работы МФЦ в ДНР позволит получать госуслуги работающим жителям региона. Фото: МФЦ ЛНР

В Донецкой Народной Республике прорабатывают возможность продлить график работы некоторых МФЦ. Часть отделений в регионе будет работать до 20:00. Об этом заявил глава министерства экономического развития Республики Владимир Зверков.

— В некоторых отделениях МФЦ рассматривается возможность увеличения времени работы в будние дни на 3 часа, до 20:00 соответственно. Это в целом позволит увеличить общее время работы каждого отделения на 15 часов в неделю и обеспечит возможность у работающих заявителей обратиться в МФЦ после окончания их рабочего дня, — отметил министр.

Как сообщала «КП Донецк», ранее продлить график работы МФЦ поручил продлить врио Главы ДНР. Денис Пушилин заявил, что работы отделений с 9:00 до 18:00 создает трудности для работающих людей при получении ими государственных услуг.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобусный маршрут «Еленовка – Донецк» возобновит работу с 25 сентября

В Минтрансе ДНР нашли нового перевозчика, который будет обслуживать маршрут №197 (подробнее)