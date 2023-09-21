В Дебальцево к отопительному сезону подготовили 320 жилых домов

В ДНР продолжают готовиться к осенне-зимнему периоду (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике продолжается подготовка к отопительному сезону. По состоянию на 20 сентября в городе Дебальцево подготовили свыше трехсот домов, объекты социальной сферы и системы водо- и теплоснабжения. Контрольные цифры опубликовал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— В Дебальцево к осенне-зимнему сезону подготовлено 302 многоквартирных жилых дома, 35 объектов социальной сферы, 19 котельных, а также 116,38 км объектов водоснабжения, 58,00 км объектов водоотведения и 21,044 км тепловых сетей, — заявил Евгений Солнцев.

Как сообщала «КП Донецк», в Мариуполе к отопительному сезону подготовили более тысячи многоквартирных домов. К подаче теплоносителя специалисты готовят и объекты соцкультбыта. Ранее Евгений Солнцев опубликовал контрольные цифры подготовки к зиме Волновахского района ДНР. В районе подготовлен 241 дом, 43 котельных и 50 объектов социальной сферы.

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