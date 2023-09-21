С начала 2023 года в мобильные соцофисы ДНР обратились более пяти тысяч жителей

Специалисты мобильных офисов приняли почти две с половиной тысячи заявлений на назначение соцпомощи. Фото: Солнцев/ТГ

В Донецкой Народной Республике продолжают работу 16 выездных социальных офисов. С начала 2023 года к профильным специалистам офисов обратились более пяти тысяч жителей региона. Об этом заявил глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— На сегодняшний день 16 передвижных пунктов регулярно выезжают в самые отдаленные уголки. В команде — специалисты управлений труда и соцзащиты, Пенсионного фонда, центров занятости и других профильных учреждений и организаций. С начала года свои вопросы профильным специалистам задали более пяти тысяч граждан, — отметил Солнцев.

Премьер-министр Республики подчеркнул, что специалисты мобильных офисов приняли почти две с половиной тысячи заявлений о назначении различных видов соцпомощи.

— Мобильные социальные офисы функционируют в Республике с 2015 года. Пользуется ли такая практика спросом? Однозначно, да. На мой взгляд, важнейшая работа! И она обязательно будет продолжена, — добавил глава Правительства.

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