Автобусный маршрут «Еленовка – Донецк» возобновит работу с 25 сентября

Конечная остановка маршрута №197 в Донецке будет на автостанции «Центр». Фото: Минтранс ДНР

С 25 сентября в ДНР возобновит работу автобусный маршрут №197 сообщением «Еленовка – Донецк». Ранее работа маршрута была приостановлена из-за поломки автобуса. Специалисты министерства транспорта нашли нового перевозчика, а также разработали график работы маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Движение по данному маршруту, связывающему пгт. Еленовка и близлежащие поселки с Донецком, было приостановлено в середине сентября по причине неисправности транспортного средства. Сотрудниками Министерства транспорта в оперативные сроки был подобран новый перевозчик, разработано расписание рейсов, — заявили в ведомстве.

Рейсы по маршруту №197 будут выполняться ежедневно. Первое отправления автобуса из поселка Еленовка будет в 06:00. По пути у маршрута будут остановки в поселках Молодежный, Любовка, Красное, Андреевка. В Донецке у автобуса будет несколько остановок – «Гипермаркет», «улица Куприна», «ИНВХ им. Гусака» и конечная — автостанция «Центр».

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