Восстановление трамвайного депо в Енакиеве идет ускоренными темпами

Работы в ТТУ Енакиева продолжаются в ускоренном темпе. Фото: ДАН

В городе Енакиево продолжается восстановление трамвайно-транспортного управления в ускоренном темпе. Специалисты уже закончили работы по монтажу металлоконструкций и возведению наружных стен в ангаре депо. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленинградской области.

— Компанией-подрядчиком уже завершены работы по монтажу металлоконструкций и возведению наружных стен из сендвич-панелей здания ангара, а также наружному утеплению фасадов здания административно-бытового корпуса, — заявили в ведомстве. — Продолжаются работы по устройству металлоконструкций здания депо и вентилируемого фасада на здании административно-бытового корпуса.

Над восстановлением депо трудятся порядка 25 человек, в работе используют от трех до пяти единиц спецтехники.

Как сообщала «КП Донецк», завершить работы в депо планируют до конца 2023 года. К середине сентября на объекте были завершены все работы по нулевому циклу.

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