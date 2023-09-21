Специалисты из «Автодора» завершают работы на четырех мостах в Мариуполе

Строители восстанавливают пострадавшие от обстрелов путепроводы. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты завершают работы на четырех мостах в Мариуполе, которые возвели фактически «с нуля». Об этом сообщили в ГУП ДНР «Автодор».

Там уточнили, что на данный момент техническая готовность этих мостов составляет более 90%.

- Строители Госкомпании «Автодор» фактически заново возводят четыре моста в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Средняя техническая готовность искусственных сооружений (ИССО) - 90%, - говорится в сообщении.

Сообщается также, что специалисты полностью демонтировали разрушенные обстрелами старые мосты, установив на их месте новые опоры и пролеты. В планах было завершить возведение пяти путепроводов к концу года, но приступили к сдаче объектов. Первым стал мост через реку Кальмиус, открытый 1 сентября.

В «Автодоре» отметили, что на еще одном сооружении через железную дорогу уже начали укладывать асфальтобетон. Вскоре через него запустят трамваи.

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