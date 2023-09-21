В ДНР зарегистрированы более тысячи аптек

В прошлом году число аптек в новых регионах сократилось, однако сейчас ситуация улучшается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР уже зарегистрированы более тысячи аптек. Доступность лекарственных препаратов и цен на них регулярно проверяют представители Росздравнадзора. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

- Если мы будем говорить о том, что было в прошлом году, ровно год тому назад, количество аптечных организаций резко сократилось, многие закрылись, кто-то ушел совсем с этого рынка. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике уже зарегистрировано более тысячи аптек, - отметила она.

По словам Самойловой, сейчас перед Росздравнадзором поставлена задача, чтобы в аптечных пунктах в новых регионах был представлен полный ассортимент лекарств. Прежде всего, в наличии должны иметься не менее 50 наименований жизненно важных препаратов. Также мониторятся цены на них. Глава ведомства заявила, что в прошлом году наблюдался резкий скачок цен на медпрепараты, сейчас их стоимость сравнялась со средними ценами по Южному федеральному округу.

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