В Мариуполе детская и взрослая поликлиника ЦПМСП № 3 работает в штатном режиме

На сегодняшний день это полностью восстановленное, готовое к работе учреждение, укомплектованное мебелью и всеми видами оборудования. Фото: Администрация города Мариуполя
Детская и взрослая поликлиника ЦПМСП № 3 в Мариуполе принимает пациентов в прежнем режиме. Об этом сообщили в администрации города.
Там уточнили, что специалисты из Санкт-Петербурга не только полностью отремонтировали все помещения больницы, но также завезли сюда и установили новое медицинское оборудование. Теперь мариупольцы могут получать всю необходимую помощь.
Медики благодарны строителям и лично главе региона-шефа Александру Беглову за обновленное здание.
- На сегодняшний день это полностью восстановленное, готовое к работе учреждение, укомплектованное медицинской техникой, мебелью и всеми видами оборудования, которое нам необходимо для оказания медицинской помощи и все благодаря губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, - отметила исполняющая обязанности главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Мариуполя Лариса Кошевая.
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