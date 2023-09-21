В Мариуполе завершили второй этап строительства микрорайона «Невский»

Военно-строительная компания выполнила все задачи для обеспечения комфортного проживания жителей Мариуполя. Фото: Администрация города Мариуполя

В городе Мариуполь завершили второй этап строительства микрорайона «Невский». Об этом сообщили в местной администрации со ссылкой на ППК «Военно-строительная компания».

Там уточнили, что в новом микрорайоне возвели детский сад на 150 мест, школу на 1100 человек и шесть девятиэтажек. В детсаду будут работать ясельная и дошкольные группы, одна из которых - логопедическая.

- Есть отдельная игровая комната, для каждой группы - свои спальные помещения, а на улице - площадки для игр. Все современное, красивое, а построено все с нуля, - рассказали в компании.

В новой трехэтажной школе оборудовали три спортзала, актовый зал и столовую на более чем 500 человек, лаборатории, кабинеты авиамоделирования, робототехники и киберспорта. Во дворе обустроили стадион и поле для мини-футбола, установили тренажеры.

Тем временем в девятиэтажных новостройках дополнительно оборудовали кухни гарнитурами. Во дворах расположили спортивные и игровые площадки, зоны для отдыха.

- Военно-строительная компания выполнила все задачи для обеспечения комфортного проживания жителей Мариуполя, - заявил военный строитель Алексей Кожевников.

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