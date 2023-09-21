Порядка 250 гуманитарных наборов передали жителям села Луганское под Донецком

Несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие воды и перебои с электричеством, в селе Луганское проживают более 350 человек. Фото: ТГ/Русская Гуманитарная миссия

Порядка 250 гуманитарных наборов с продуктами питания и средствами личной гигиены передали жителям села Луганское под Донецком. Помощь доставили волонтеры Русской Гуманитарной миссии. Об этом сообщили в телеграм-канале движения.

Там отметили, что несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие воды и перебои с электричеством, в этом селе проживают более 350 человек. Гуманитарную помощь сюда привозят очень редко, так как из-за отдаленного расположения и неприметности населенного пункта о нем мало кто знает.

- Для местных жителей мы доставили 250 гуманитарных наборов с продуктами питания и средствами личной гигиены, каждый из которых рассчитан на семью из четырех человек, - заявили в организации.

Напомним, что село Луганское расположено в прифронтовой зоне на окраине Донецка. К юго-западу от села проходит линия соприкосновения.

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