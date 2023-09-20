Суд ДНР вынес приговоры двум боевикам ВСУ за расстрел людей в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил Перца и Пилиповича к 28 и 25 годам лишения свободы соответственно. Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двум боевикам ВСУ. Сергей Пилипович и Анатолий Перец открыли огонь по группе мирных жителей в Мариуполе. Три человека погибли, остальным удалось спастись. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

— 6 февраля 2022 года Пилипович и Перец, находясь на боевой позиции, расположенной по проспекту Карпова города Мариуполя, обнаружили идущих по проспекту шесть мирных жителей, о чем по радиосвязи доложили командиру батальона. После чего, получив приказ о ликвидации мирного населения, открыли огонь из огнестрельного оружия, — заявили в ведомстве. — От полученных ранений три мужчины скончались на месте, остальным удалось укрыться от обстрела в безопасном месте.

Суд приговорил Пилиповича к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Перца — к 28.

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