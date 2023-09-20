Пушилин поздравил Артема Жогу с избранием на должность главы Народного совета

Денис Пушилин заявил, что Артем Жога будет успешен на новом поприще (архивное фото). Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поздравил Артема Жогу с избранием на должность Председателя Народного Совета ДНР. Депутатам законодательного органа региона Денис Пушилин пожелал оправдать доверие людей.

— Уверен, что на новом поприще он будет столь же успешен и уважаем, как и на передовой. Депутатов нового созыва — с первым заседанием, с началом сессии! Желаю оправдать доверие людей! Работаем! — отметил Денис Пушилин.

Как сообщала «КП Донецк», Артема Жогу избрали главой Народного Совета Донецкой Народной Республики единогласно на первом же заседании.

Ранее командир батальона «Спарта» Жога, комментируя свое выдвижение, пообещал оправдать кредит доверия, который дали ему граждане региона. Он подчеркнул, что выдвижение его кандидатуры было неожиданным.

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