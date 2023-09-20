ВСУ контузили ребенка в Кировском районе Донецка

Украинские войска контузили ребенка в Кировском районе Донецка (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка. В результате обстрела контузию получил ребенок 2010 года рождения. Родители отказались от госпитализации. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате варварского обстрела Кировского района по улице Кирова контузию в легкой форме получил ребенок 2010 года рождения. От госпитализации родители отказались, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что обстрелами украинский войск было повреждено остекление здания школы №85 в Кировском районе.

Как сообщала «КП Донецк», в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке повреждены здания двух образовательных учреждений — школ № 85 и № 220 на улицах Кирова и Дагестанской в Кировском районе Донецка. ВСУ выпустили по району девять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

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