Почти три тысячи домов в Горловке подготовили к отопительному сезону

В ДНР продолжается подготовка к отопительному сезону (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К отопительному сезону в Горловке подготовили 2911 жилых многоквартирных домов, а также объекты социальной сферы, котельные и другую инфраструктуру. Об итоговых цифрах подготовки города к зиме рассказал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— На 13 сентября в Горловке к осенне-зимнему периоду подготовлено 2911 жилых многоквартирных домов, 216 объектов социальной сферы, 122 котельных, — заявил премьер-министр. — А также 1280,55 км объектов водоснабжения, 480, 66 км объектов водоотведения и 202, 71 км тепловых сетей.

Солнцев добавил, что в восстановлении инфраструктуры к отопительному сезону в Горловке участвует регион-шеф Кемеровская область.

Как сообщала «КП Донекцк», ранее Евгений Солнцев поделился итогами подготовки Волновахского района к отопительному сезону. Специалисты подготовили к осенне-зимнему периоду 241 жилой многоквартирный дом, 50 объектов социальной сферы и 43 котельных, а также объекты тепло- и водоснабжения.

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