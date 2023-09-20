Боевик ВСУ осужден на 25 лет за убийство мирного жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР утвердил обвинительный приговор боевику ВСУ (архивное фото). Фото: ДАН

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика ВСУ к 27 годам колонии строгого режима. Станислав Долягин признан виновным в расстреле мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

— В суде установлено, что 17 апреля 2022 года Долягин, находясь на боевой позиции «Бублик», расположенной в частном доме по ул. Сергея Лазо в Мариуполе, во время несения боевого дежурства задержал невооруженного гражданского мужчину, шедшего по улице. После чего, выполняя приказ военнослужащего полка «Азов»*, выстрелил потерпевшему в голову из пистолета. От полученного ранения мужчина скончался на месте, — отметили в ведомстве.

Суд приговорил украинского военнослужащего к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

* — запрещена в Российской Федерации.

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