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НовостиПолитика20 сентября 2023 13:40

Боевик ВСУ осужден на 25 лет за убийство мирного жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику ВСУ Станиславу Долягину за расстрел мариупольчанина
Виктория ПОДАРОВА
Верховный суд ДНР утвердил обвинительный приговор боевику ВСУ (архивное фото). Фото: ДАН

Верховный суд ДНР утвердил обвинительный приговор боевику ВСУ (архивное фото). Фото: ДАН

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика ВСУ к 27 годам колонии строгого режима. Станислав Долягин признан виновным в расстреле мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

— В суде установлено, что 17 апреля 2022 года Долягин, находясь на боевой позиции «Бублик», расположенной в частном доме по ул. Сергея Лазо в Мариуполе, во время несения боевого дежурства задержал невооруженного гражданского мужчину, шедшего по улице. После чего, выполняя приказ военнослужащего полка «Азов»*, выстрелил потерпевшему в голову из пистолета. От полученного ранения мужчина скончался на месте, — отметили в ведомстве.

Суд приговорил украинского военнослужащего к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

* — запрещена в Российской Федерации.

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