В Шахтерске к началу 2024 года планируют запустить в работу плавательный бассейн

Перед строителями поставлена задача запустить объект к 1 января. Фото: ТГ/Хоценко

В Шахтерске с начала нового года планируют запустить в работу единственный в городе плавательный бассейн, расположенный на базе спортивного комплекса «Олимп». Об этом сообщил в ходе прямой линии с населением мэр города Александр Шатов.

Он уточнил, что на ремонт бассейна было выделено финансирование и уже зашел первый транш. Рабочие АО «Капстрой» приступили к работам.

- На данный момент увеличивается группировка строителей. Уже полностью освобожден машзал, при вскрытии были обнаружены повреждения дорожек вокруг самой чаши бассейна. Сейчас работает институт по предложениям каким способом выполнить работы по усилению железобетонных конструкций. Задача стоит - к 1 января этот объект запустить, - заявил градоначальник.

По словам Шатова, подрядчик подошел к работе ответственно. Кроме запланированного ранее, на объекте также заменят инженерные коммуникации.

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