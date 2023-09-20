Большинство тракторов и комбайнов в ДНР прослужили более 10 лет

Существующий парк сельхозтехники не просто устарел, он также ограничивает технические возможности аграриев и снижает производительность их труда. Фото: Минагропром ДНР

Срок службы большинства тракторов и комбайнов, задействованных в сельскохозяйственных работах в ДНР, превышает десять лет. Об этом сообщили ДАН в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что имеющийся в наличии парк сельхозтехники в Республике не просто устарел, он также ограничивает технические возможности аграриев и снижает производительность их труда.

- На сегодняшний день из 2 764 единиц тракторов только 2% новые и имеют срок службы до трех лет, от трех до 10 лет - 13%, более 10 лет - 85%; из 733 зерноуборочных/кормоуборочных комбайна только 4% новые и имеют срок службы до 3-х лет, от 3 до 10 лет - 18%, более 10 лет - 78%, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что такая же ситуация сложилась с прицепным и навесным оборудованием. Как утверждают в Минагропроме, решать проблему следует путем технического переоснащения сельхозпредприятий и увеличения уровня механизации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недостаток комбайнеров и механизаторов испытывает агропромышленный комплекс ДНР

Дефицит кадров влечет за собой увеличение нагрузки на работающих сотрудников сельхозпредприятий Донецкой Народной Республики (подробнее)