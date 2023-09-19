Более 240 домов подготовили к отопительному сезону в Волновахском районе ДНР

Премьер-министр ДНР рассказал, сколько домов и объектов соцсферы подготовили к отопительному сезону в Волновахском районе ДНР (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики к отопительному сезону подготовили 241 жилой многоквартирный дом. Контрольные цифры подготовки к осенне-зимнему периоду опубликовал глава Правительства региона Евгений Солнцев.

— На 13 сентября в Волновахском районе ДНР к осенне-зимнему периоду подготовлены 241 дом, 50 объектов социальной сферы и 43 котельных, — заявил Солнцев. — А также 334, 28 км объектов водоснабжения, 118,42 км объектов водоотведения и 28,94 км тепловых сетей.

Как сообщала «КП Донецк», подготовка инфраструктуры региона к отопительному сезону идет по графику. Специалисты «Донбасстеплоэнерго» подготовили к предстоящему отопительному сезону 924 котельные, отремонтировали свыше трех тысяч котлов и заменили 80 насосов. В Министерстве угля и энергетики ДНР подчеркнули, что сотрудники компании делают все возможное для стабильного прохождения осенне-зимнего периода в Республике.

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