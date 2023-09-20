Нижегородские строители закончили ремонт 1,3 километра дороги в Харцызске

В ближайшее время дорожники из Нижнего Новгорода начнут ремонт проезжей части на улице Ветеранов в Харцызске (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские строители закончили ремонт дороги по улице Драгомыжского в Харцызске. Следующий этап восстановления дорожной инфраструктуры — ремонт проезжей части на улице Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

— В Харцызске нижегородские дорожники завершили ремонт дороги по улице Даргомыжского и начали работы на автомобильной дороге по улице Ветеранов. На сегодняшний момент выполнена фрезеровка старого покрытия площадью 8000 кв.м. Общая протяженность дороги 1,3 км, — заявили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в Ясиноватой установили рекорд по ремонту дорог. Мэр Дмитрий Шевченко заявил, что в рамках капитального ремонта в городе было уложено около 63 тысяч квадратных метров асфальта. До конца года дорожники отремонтируют в Ясиноватой еще несколько тысяч «квадратов» автодорог.

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