За день в ДНР при обстрелах ВСУ погиб один человек, ранены пять мирных жителей

Боевики ВСУ за день выпустили по Республике 86 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за день выпустили по Донецкой Народной Республике 86 боеприпасов, в том числе кассетного типа. Украинские боевики убили одного мирного жителя региона, пять человек получили ранения. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке, есть пострадавший средней тяжести, — заявил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что в результате обстрелов повреждены 17 жилых домов в Донецке и поселке Еленовка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

— Всего зафиксировано 32 обстрела, противником выпущено 86 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, — заявил Пушилин.

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