В Донецке появились семь дополнительных точек продаж карты «Тройка»

С 20 сентября карта «Тройка» начнет работать на еще двух маршрутах в Донецке. Фото: Мосметро

Муниципальные маршруты №4 и 7 в Донецке переходят на бесконтактную систему оплаты проезда картой «Тройка». Семь дополнительных пунктов продаж и пополнения карт открыли в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Донтех».

— С 20 сентября 2023 года муниципальные маршруты 4 и 7 переходят на бесконтактную систему оплаты проезда картой «Тройка». ГК «ДОНТЕХ» дополнительно организовываются места распространения и пополнения карт, — заявили в организации.

Пункты продажи и пополнения проездных карт открыты на рынке «Ж/Д Альянс» и «Железнодорожный» в Киевском районе Донецка, рынке «Боссе» в Ленинском районе, рынке «Покровский» в Калининском районе, рынках «Майский», «Щетинина» и «Мирный» в Буденновском, Кировском и Ленинском районах города.

Как сообщала «КП Донецк», с начала августа 2023 года пассажиры Донецка получили более семи тысяч проездных карт.

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