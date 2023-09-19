Артем Жога стал кандидатом на пост Председателя НС ДНР от «Единой России»

Участники конференции «Единой России» избрали Артема Жогу на пост Председателя Народного Совета ДНР. Фото: Пушилин/ТГ

В ДНР прошел третий этап I конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Из числа делегатов были выдвинуты кандидатуры на пост Председателя Народного Совета. Путем тайного голосования участники выбрали Артема Жогу. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— В результате тайного голосования участники конференции кандидатом от партии «Единая Россия» на должность Председателя Народного Совета ДНР выбрали Артема Жогу. Впереди решение нового состава депутатов Народного Совета, но я горд, что мои однопартийцы поддержали кандидатуру Артема Жоги, — заявил Денис Пушилин. — В органах власти Республики обязательно должны быть всеми уважаемые защитники Донбасса, и Артем Жога — их достойный представитель.

Врио Главы ДНР еще раз поздравил однопартийцев с победой на выборах — 78 процентов избирателей поддержали «Единую Россию» на выборах в Народный Совет.

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