В Торезе поймали обвиняемого в убийстве мужчину по горячим следам

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчину в Торезе (архивное фото). Фото: ДАН

Правоохранители Тореза задержали 39-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве собутыльника. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

— Накануне инцидента потерпевший вместе с соседом распивал спиртное у себя дома. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого нетрезвый фигурант нанес оппоненту смертельные ножевые ранения. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали ранее несудимого 39-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в совершении данного преступления, и доставили его в отдел полиции для разбирательства, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила его родственница, которая пришла навестить мужчину. Материалы дела передали в Следственный комитет России по ДНР.

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