«Донбасстеплоэнерго» подготовило 924 котельные в ДНР к отопительному сезону

В ДНР продолжается подготовка к отопительному сезону. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Специалисты «Донбасстеплоэнерго» подготовили к предстоящему отопительному сезону 924 котельные, отремонтировали свыше трех тысяч котлов и заменили 80 насосов. В министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики подчеркнули, что подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе продолжается согласно графику.

— Сегодня работники предприятия делают все возможное для стабильного прохождения будущего отопительного сезона – проводимые ремонтно-восстановительные работы позволяют в значительной степени минимизировать риски аварий на объектах теплоснабжения, — заявил директор «Донбасстеплоэнерго» Сергей Полхов.

В Минугля ДНР подчеркнули, что специалисты компании подготовили к зиме 1707,8 км тепловых сетей, из которых заменили почти 39,5 км. К работе во время отопительного периода подготовили также 140 центральных тепловых пунктов.

Как сообщала «КП Донецк», в Амвросиевском районе ДНР к отопительному сезону подготовили 41 котельную.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курская область переведет школу в селе Мелекино на газовое отопление

Регион-шеф Курская область переведет на газовое отопление школу в Мангушком районе ДНР, которая ранее отапливалась углем (подробнее)