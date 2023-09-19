Владимир Путин подарил щенка девочке из Докучаевска

Щенка породы шпиц, подаренного девочке Владимиром Путиным, передал врио Главы ДНР. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал девочке Вике из Докучаевска щенка породы шпиц. Она попросила его в письме к Владимиру Путину. Президент исполнил просьбу ребенка.

— Вика из Докучаевска написала нашему Президенту письмо, в котором попросила его подарить ей щенка. С удовольствием передал сегодня девочке щенка от Президента. Вика ждала подарок, изучила, как за ним ухаживать, придумала имя... Уверен, девочка запомнит этот день на всю жизнь, — заявил Пушилин.

Врио Главы Республики подчеркнул, что Вика из Докучаевска хорошо учится в школе, принимает участие в муниципальных и республиканских конкурсах. Занимается рукоделием. В благодарность ребенок подарил Владимиру Путину картину, сделанную своими руками с маминой помощью. Ее президенту передаст Денис Пушилин.

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