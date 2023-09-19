«Феникс» запустил базовые станции связи в Горловке и Амвросиевке

Новые станции связи позволили увеличить емкость сети и стабилизировать работу сервисов в Горловке и Амвросиевке. Фото: пресс-служба РОС «Феникс»

Оператор мобильной связи «Феникс» запустил новые базовые станции связи в двух городах Донецкой Народной Республики, а также обновил оборудование в восьми населенных пунктах региона. В Горловке и Амвросиевке запущены в эфир станции, что позволило увеличить емкость сети и стабилизировать работу сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— В период с 15 по 18 сентября мероприятия по развитию сети 3G и 4G проведены в Амвросиевке и Центрально-Городском районе Горловки. Также обновлено оборудование части объектов связи в восьми населенных пунктах Донецкой Народной Республики. В том числе в Кировском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Кировском, Амвросиевке, Дебальцево, Горловке, Мариуполе и Марьяновке, — заявили в организации.

Также модернизация оборудования прошла в Ильичевском и Жовтневом районах Мариуполя. В районах запустили дополнительные стандарты 4G.

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