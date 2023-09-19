Пять тысяч пенсионеров Мариуполя получили гумпомощь от фонда Рамзана Кадырова

Гуманитарные наборы из Чечни получили жители Мариуполя в возрасте 75 лет и старше (архивное фото). Фото: ДАН

Порядка пять тысяч пенсионеров Мариуполя в возрасте от 75 лет получили гуманитарные наборы. Одноразовую помощь жителям приморского города предоставил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Чеченская Республика). Об этом заявили в администрации Мариуполя.

— Ко Дню города возрастные мариупольцы получили продуктовые наборы. Гуманитарной помощью было охвачено порядка 5 тысяч пожилых людей в возрасте 75+ лет. Выдачу продуктовых наборов осуществляли сотрудники ГЦ «Яблочко» и «Эпицентр», — заявили в пресс-службе администрации.

Как сообщала «КП Донецк», ранее жители Липецкой области передали гумпомощь детсаду Володарского района ДНР. Помощь для сада собрали жители города Елец в Липецкой области. Дошкольному учреждению передали мультимедийное оборудование, книги и игрушки.

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