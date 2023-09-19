Министерство доходов и сборов ДНР ликвидировано в связи с вхождением региона в состав России (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства доходов и сборов ДНР. Согласно документу, ведомство будет ликвидировано до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ № 356 опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

Указ вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года.

Указом врио Главы ДНР №355 в ДНР также ликвидируется антимонопольная служба. Срок исполнения — шесть месяцев с даты официального опубликования.

Как сообщала «КП Донецк», ранее Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Документом установлено, что сотрудники ведомства, его подразделений и территориальных органов и организаций продолжают исполнять возложенные на них обязательства. Срок ликвидации ведомства — 31 декабря 2023 года.

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