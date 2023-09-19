Более 450 автобусов различной вместимости доставят в ДНР до 2025 года

В регионе за три года намерены пополнить парк общественного транспорта на 450 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 450 автобусов получит Донецкая Народная Республика в ближайшие годы. Об этом сообщил в ходе прямой линии с населением первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков.

Он отметил, что часть из них поступит уже к следующему февралю.

- С 2023 по 2025 год мы получаем 451 единицу транспорта. Это автобусы, в основном, разной вместимости. Есть большие, средние и малые автобусы. До февраля 2024 года мы получим 161 автобус, через Минтранс РФ мы получим 20 автобусов и по программе Минпромторга РФ мы получим около 60 автобусов, - проинформировал чиновник.

По словам Черткова, в данное время в регионе остро стоит вопрос о получении трамваев, поскольку данный вид транспорта довольно дорогостоящий. Однако власти Республики будут договариваться с шефами-регионами и ведомствами России, чтобы обеспечить и данное направление.

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