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НовостиОбщество19 сентября 2023 11:51

Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября

Предложение установить День воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября внес президент РФ Владимир Путин
Ирина ДМИТРИЕВА
День воссоединения будут отмечать 30 сентября, потому как именно 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении новых территорий в состав России

День воссоединения будут отмечать 30 сентября, потому как именно 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении новых территорий в состав России

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Государственная Дума поддержала закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября. Накануне президент РФ Владимир Путин внес в парламент законопроект, предполагающий ввести новую памятную дату - 30 сентября - как День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

- Внесенный Президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение, - сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, жители данных регионов много лет мужественно борются за право говорить на родном языке, за свою историю, веру и культуру.

- Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти, - заявил председатель Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что 30 сентября 2022 года войдет в историю как день принятия в РФ указанных регионов на правах новых субъектов. Это событие основано на общей истории народов и является результатом свободного волеизъявления миллионов людей.

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