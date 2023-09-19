В ДНР квартплату будут повышать поэтапно в течение пяти лет

До 2029 года в регионе планируют поэтапно повысить квартплату с 1,4 до 7 рублей за квадратный метр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР будут поэтапно повышать плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление утвердило Правительство Республики.

- Так как структура многоквартирного жилищного фонда по годам возведения на территории ДНР в наибольшей степени сопоставима с таким фондом в Республике Крым, ППК ФРТ предлагает в качестве целевого показателя размера платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах определить 18,0 руб./кв. м в месяц, - говорится в документе.

Уточняется, что это средний размер квартплаты. В целом размер платы зависит от степени благоустройства дома и колеблется от 0,67 до 18,17 рублей. До 2029 года в ДНР планируют поэтапно повысить квартплату с 1,4 до 7 рублей за квадратный метр.

Сообщается также, что в данное время в Республике прорабатывают региональную систему капремонтов, включающую ремонты кровель и фасадов, а также инженерных систем домов и замену лифтов. Такие работы начнут оплачиваться с 2025 года.

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