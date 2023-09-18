Пушилин подписал указ об увеличении пунктов временного размещения в ДНР до 69

69 пунктов временного размещения в ДНР смогут принять свыше пяти тысяч человек (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ №346 «О некоторых вопросах по временному размещению лиц, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию ДНР, в пунктах временного размещения». Согласно документу, в ДНР будут работать 69 ПВР, которые смогут принять более пяти тысяч человек. Указ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

Согласно документу, в Донецке откроются 20 пунктов временного размещения, в Горловке — восемь, в Дебальцево — семь. Пять ПВР будут работать в Снежном, по три — в Макеевке, Ждановке, Шахтерске, Кировском и Амвросиевке. Также ПВР откроются в Харцызске, Иловайске, Торезе и других городах региона. Общая вместимость пунктов — 5245 человек.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 18 сентября, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года

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