На модернизацию ЖКХ и жилфонда в ДНР направят почти 39 миллиардов рублей

Почти 39 миллиардов рублей направят на модернизацию ЖКХ и жилфонда ДНР до 2025 года (архивное фото). Фото: Толстыкина/ТГ

Правительство Донецкой Народной Республики утвердило программу комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства ДНР. Согласно постановлению №77-6, на реализацию программы в 2023-2025 годах направят почти 39 миллиардов рублей.

Правительство определило приоритетные направления модернизации ЖКХ — эксплуатация жилищного фонда, коммунальное хозяйство и формирование комфортной городской среды. На все мероприятия программы направят почти 39 миллиардов рублей.

Согласно постановлению, в 2023-2025 годах в ДНР модернизируют 76 объектов теплоснабжения, два объекта водоснабжения и водоотведения. Капитальный ремонт проведут на 48 км теплосетей и 79,5 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщала «КП Донецк», ранее Фонд развития регионов разработал программу модернизации ЖКХ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мероприятия в программе расписаны вплоть до 2025 года.

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