Ленобласть восстановит пять жилых домов в Енакиеве в 2023 году

Ремонт домов в Енакиеве, Углегорске и Карло-Марксово завершат в 2023 году (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

Специалисты Ленинградской области восстановят пять домов в Енакиеве, три в Углегорске и один — в Карло-Марксово в 2023 году. Основной акцент строители сделают на ремонте кровель. Об этом заявил глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Основной акцент — на ремонте кровель. Где требовалось, строители расчистили и утеплили швы между плитами, сделали температурно-усадочные швы, отштукатурили парапеты и вентиляционные шахты. В некоторых домах заменили внутренние сети теплоснабжения и холодного водоснабжения, — отметил Солнцев.

Премьер-министр подчеркнул, что в многоэтажке в Карло-Марксово строители выполнили большой объем работ. Ремонт в доме прошел впервые за многие годы.

— Здесь установили стропильную систему, пароизоляцию, ограждение и водоотлив. Кроме того, заменили на металлопластиковые оконные блоки, отремонтировали дымовые и вентиляционные каналы, провели монтаж металлочерепицы, — рассказал Солнцев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Амвросиевском районе ДНР к отопительному сезону подготовили 41 котельную

К осенне-зимнему периоду в Амвросиевском районе ДНР готовы 132 дома и 97 объектов соцсферы (подробнее)