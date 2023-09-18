В Амвросиевском районе ДНР к отопительному сезону подготовили 41 котельную

В ДНР продолжается подготовка к отопительному сезону (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики к отопительному сезону подготовили 41 котельную и 132 многоквартирных жилых дома. Контрольные цифры подготовки региона к отопительному сезону опубликовал глава Правительства региона Евгений Солнцев.

— В Амвросиевском районе ДНР на 13 сентября к осенне-зимнему периоду подготовлены 132 жилых многоквартирных дома, 97 объектов социальной сферы, а также 41 котельная, — заявил Солнцев. — отопительному периоду готовы 158, 62 километра объектов водоснабжения, 23,33 километра объектов водоотведения и 16, 9 километров тепловых сетей.

Как сообщала «КП Донецк», ранее Денис Пушилин заявил, что подготовка ДНР к отопительному сезону идет по плану. Высокий процент готовности по всем мероприятиям у Горловки, Докучаевска, Енакиево, Углегорска, Кировского, Макеевки, Тореза, Снежного, Харцызска, Шахтерска, Амвросиевского, Новоазовского и Тельмановского районов.

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