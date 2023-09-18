Для оборудования МФЦ ДНР привлекли местных производителей мебели

Мебель для отделений МФЦ в Шахтерске и Донецке изготовил местный производитель. Фото: Минэкономразвития ДНР

Для оборудования мебелью отделений МФЦ в Донецке и Шахтерске привлекли местного производителя. Компания «Атлант 1» выполнила более 600 единиц изделий, в том числе диваны, стулья и стойки администраторов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

— В реализации проекта по оснащению отделений МФЦ участвовала местная компания «Атлант 1». Это донецкое предприятие, которое специализируется на выпуске и продаже корпусной мебели и межкомнатных дверей. При помощи компании новой и современной мебелью обеспечены отделения МФЦ в Шахтерске и Донецке, — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что такое взаимодействие стимулирует рост экономики.

— Такое партнерство способствует стимулированию роста экономики региона, созданию новых рабочих мест и поддержке малого и среднего бизнеса. Более того, это создает доверие и укрепляет партнерские отношения между нашим министерством и местным бизнесом, — отметили в Минэкономразвития.

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