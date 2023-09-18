Вице-премьер Толстыкина призвала жителей ДНР сделать прививку от гриппа

Прививку от гриппа можно сделать в одном из 215 пунктов вакцинации в ДНР (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина призвала жителей региона сделать прививку от гриппа. Зампред Правительства подчеркнула, что в Республике близится сезонный подъем заболеваемости гриппом.

— Близятся холода, а с ними и сезонный подъем заболеваемости гриппом. Это высоко заразное вирусное заболевание легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Очень опасное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу. Поэтому в преддверии приближающегося эпидемического сезона важно вовремя «запастись» иммунитетом, — заявила Толстыкина.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в ДНР доставили 950 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей. Денис Пушилин подчеркнул, что для вакцинации жителям региона необходим только паспорт. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в центре первичной медико-санитарной помощи.

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