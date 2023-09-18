В Донецке оборудовали пять МФЦ по московскому стандарту

Отремонтированные по московским стандартам МФЦ уже начали работать в Донецке. Фото: Минстрой/ТГ

В Донецке открылись пять отделений МФЦ, оборудованных по московскому стандарту. Специалисты из Подмосковья провели в помещения капитальный ремонт и оборудовали его в едином стиле центров «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России.

— Работы выполнены по московскому стандарту и в едином стиле центров «Мои документы». Во всех приспособленных под МФЦ помещениях был выполнен капитальный ремонт с заменой систем отопления и водоснабжения, обновлены фасады и кровли, все помещения полностью оснащены всем необходимым для работы МФЦ, — заявили в ведомстве.

В Минстрое подчеркнули, что еще пять МФЦ открылись в Луганске. Девять из десяти центров уже принимают посетителей.

Как сообщала «КП Донецк», ранее Денис Пушилин поручил установить гибкий график работы МФЦ в Республике. Текущий график работы отделений с 09:00 до 18:00 неудобен для работающих жителей региона.

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