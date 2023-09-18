Ремонт в здании будущего архива Мариуполя завершат в ноябре

Ремонт в здании городского архива Мариуполя планируют закончить в ноябре. Строители из Московской области уже закрыли тепловой контур в помещении, а сейчас занимаются внутренней и наружной отделкой здания. Об этом заявил глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Ознакомился с ходом ремонтных работ в здании, где планируем разместить часть городского архива. Восстановлением занимаются строители Московской области. Планируется, что все строительно-монтажные работы будут завершены к ноябрю. Тогда специалисты городского архива будут принимать поздравления с новосельем в полностью отремонтированном здании, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что в ближайшее время специалисты приступят к монтажу радиаторных секций.

Как сообщала «КП Донецк», в Мариуполе началось благоустройство территории центра по содержанию бездомных животных. Центр станет крупнейшим питомником на юге региона.

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