В ДНР поступило свыше 950 тысяч доз вакцины от гриппа

Сделать прививку от гриппа можно в одном из 215 пунктов вакцинации, открытых в ДНР (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкую Народную Республику поступило более 950 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей. Привиться можно в пункте вакцинации по месту жительства — всего их открыто 215. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Теперь в регион поступило более 950 тысяч доз современной, безопасной отечественной вакцины от гриппа для взрослых и детей. Призываю всех жителей Республики серьезно отнестись к своему здоровью, привиться от гриппа, проявить заботу о себе и окружающих, — заявил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что для вакцинации жителям Республики достаточно прийти в любой пункт — центр первичной медико-санитарной помощи или поликлинику по месту жительства — с паспортом. Врио Главы ДНР привился от гриппа совместно с главой Минздрава Дмитрием Гарцевым.

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